В Саранске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей, 1961 и 1986 года рождения. Они обвиняются в разбое.28 ноября 2020 года в полицию обратился 67-летний скульптор местной музейной мастерской. Мужчина рассказал, что накануне вечером к нему зашли его 34-летний знакомый со своим товарищем. Гости попросили у пенсионера денег на выпивку. Получив 200 рублей, они купили бутылку водки и вернулись в мастерскую, чтобы распить ее.Когда спиртное кончилось, мужчины начали осматриваться. В поле зрения попал сейф. Узнав, что внутри деньги, злоумышленники потребовали сообщить им код. Когда скульптор отказался, те ударили его по лицу, а после, приставив нож к горлу, повторили свое требование. Получив вновь отказ, один из мужчин схватил штангенциркуль и начал зажимать потерпевшему пальцы.Его сообщник тем временем на эмоциях пнул сейф, от чего тот открылся. Забрав из него четыре тысячи рублей, а также 500 рублей, принадлежащих пенсионеру, злоумышленники сбежали. На следующее утро мужчина сообщил о случившемся в полицию.В ходе розыска подозреваемых правоохранители обнаружили одного из них в жилище, где собирались бродяги. Второй, узнав о задержании сообщника, попытался спрятаться у знакомого, но был также задержан.В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.