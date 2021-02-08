В Пензе наградили инженеров и ученых

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что для нашего региона каждое направление науки имеет значение.

- Вы совершаете важнейшие открытия, воспитываете талантливую молодежь, делаете мир интереснее и ярче, - отметил Иван Александрович. – В прошлом году, несмотря на ограничения и трудности, вы сумели добиться роста промышленного производства, продолжая создавать новые материалы, улучшая условия труда. Разработки пензенских инженеров вошли в число ста лучших изобретений России, на реализацию ряда проектов получены федеральные гранты.

В завершении своей речи губернатор озвучил инициативу об учреждении звания «Заслуженный деятель науки Пензенской области» и подчеркнул, что правительство региона будет и дальше поддерживать разработки пензенских ученых.

После этого Иван Белозерцев вручил дипломы победителей участникам конкурсов «Ученый года Пензенской области 2020» и «Инженер года Пензенской области 2020».