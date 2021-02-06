Коронавирус в Пензенской области, новости на 6 февраля: с начала пандемии в регионе заболели более 34 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 216 случаев заболевания коронавирусом. 66 новых пациентов – жители Пензы, остальные из Заречного, а также Пензенского, Бессоновского, Шемышейского, Бековского, Лунинского и Иссинского районов. В их числе – 15 детей и подростков.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 34 011 человек. Накануне больницы области покинули еще 253 выздоровевших. Всего в регионе от коронавируса излечились 27 099 жителей. 396 человек умерли.