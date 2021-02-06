Таксиста из Саранска наградили за помощь в поисках школьницы

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

3 февраля в Саранске пропала 14-летняя девочка. Когда подросток не вернулась домой из школы, родители забили тревогу и обратились в полицию. На поиски был ориентирован весь личный состав УМВД по городскому округу Саранск, чуть позже к правоохранителям присоединились волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Быстро найти девочку удалось с помощью 28-летнего водителя такси Алексея Еремина, который сообщил, что подросток, возможно, находится в соседнем регионе. Так и оказалось: сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу в Пензе, обнаружили на месте целую и невредимую школьницу.

- От имени руководства и личного состава МВД по Республике Мордовия выражаю вам благодарность за активную гражданскую позицию, - отметил начальник полиции ведомства полковник Олег Шилов, вручив Алексею Еремину Благодарственное письмо.