В Пензенскую область поступила новая лесопожарная техника

ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Первая партия, состоящая из 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ, будет использоваться после наступления пожароопасного периода. Также планируется закупить еще 20 таких же машин и шесть колесных тракторов. Все это позволит более эффективно тушить и предотвращать лесные пожары.

КСТАТИ

Наш регион неоднократно отмечался в числе самых оперативных по тушению лесных пожаров. В прошлом году все возгорания такого типа были потушены в первые сутки после возникновения.