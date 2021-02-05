Росприроднадзор выявил в Пензе нарушения при складировании и утилизации снега

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям проверили две снегоплавильные установки, установленные в Пензе рядом с мостом им. ФУ БХУХО на ул. Урицкого . По результатам осмотра было выявлено превышение уровня загрязняющих веществ.

Также установлено, что на площадках для складирования снежных масс в районе ручья Безымянный на ул. Гагарина и на границе с. Лебедевка Пензенского района отсутствует обвалование по периметру; нет водосборных лотков и системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; также отсутствует ограждение по периметру участка.

Снежные массы на обоих участках размещаются в границах водоохранных зон ручья Безымянного и реки Ардым соответственно, что является нарушением требований водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

Инспекторы Управления и сотрудники филиала «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобрали пробы для определения токсичности. После получения результатов будет решаться вопрос о применении мер административного воздействия к виновным лицам.