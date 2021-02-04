Иван Белозерцев: «Сегодня праздник для всех, кто гордится нашим регионом»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Перед началом мероприятия губернатор осмотрел выставку, рассказывающую о достижениях региона в промышленной и аграрной сферах, образовании, культуре, медицине и спорте.

- Сегодня праздник для всех, кто гордится Пензенской областью, - отметил он. - Сейчас в нашем регионе активно развиваются промышленность, малый и средний бизнес, наука, образование, культура. Все это благодаря людям разных возрастов, представители разных профессий, но всех объединяет одно - любовь к Пензенской области.

После этого губернатор Пензенской области вручил награды выдающимся жителям региона. Директор музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова была удостоена ордена Александра Невского. Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награжден президент ПГУ Владимир Волчихин, медалью ордена – директор Медицинского института ПГУ Александр Митрошин. Почетный знак «Во славу земли Пензенской» за выдающиеся заслуги перед регионом вручен преподавателю Педагогического института ПГУ Алексею Казакову.