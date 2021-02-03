Убил родственника, чтобы купить машину: полиция задержала жителя Белинского района

На купленном автомобиле злоумышленник попал в ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

27 января в селе Поим Белинского района было обнаружено тело мужчины 1952 года рождения. Родственники погибшего, вызвавшие полицию, сообщили также и о пропаже чемодана с деньгами.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина плохо видел и слышал, поэтому за ним ухаживал его дальний родственник 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу. Парень попал под подозрение и 29 января был задержан в Пензе.

Отпираться юноша не стал и признался в совершении преступления. По его словам, в тот день он распивал спиртное с друзьями. Разгоряченный алкоголем, он решил ограбить пожилого родственника, поскольку видел, где тот хранит деньги. Добычу молодой человек планировал потратить на покупку автомобиля.

Злоумышленник надеялся, что пенсионер не заметит его, но на всякий случай надел маску и перчатки. Разбив окно в доме и проникнув внутрь, парень увидел перед собой родственника. Пожилой мужчина разозлился и потребовал, чтобы юноша ушел. В попытке утихомирить пенсионера парень задушил его. После, испугавшись, попробовал его реанимировать, но не смог, поэтому перенес тело на кровать и забрал деньги в сумме 105 тысяч рублей.

Приехав в Пензу, парень купил ВАЗ -2112 за 90 тысяч рублей. Зная, что его будут искать, парень старался объезжать посты ДПС, но попал в серьезное ДТП в Башмаковском районе. Бросив перевернувшуюся машину на месте аварии, злоумышленник вернулся на попутках в Пензу, где и был задержан.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 «Убийство» и ч. 4 ст. 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – заключение под стражу.