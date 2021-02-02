Екатерина Шнайдер: «Мне кажется, читать – это модно»

Из личного архива

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эта встреча в круглом зале правительства Пензенской области в День российской печати 13 января запомнилась больше своим настроением. Много молодежи. Уже закончилась официальная часть, а журналисты продолжали общение, открытое, доброжелательное.

Позади 2020 год - особенный для журналистов, работников типографий, репортеров информационных агентств, телевидения, радио, ветеранов отрасли. Изменились привычные форматы, организация работы, конкуренция в сети Интернет, неимоверное количество фейковой информации.

ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ

- Екатерина Васильевна, сегодня за плечами около полутора лет в должности руководителя департамента информационной политики и СМИ Пензенской области. Чем они запомнились вам?

- Назначение на должность совпало с реализацией принятого губернатором решения о создании медиахолдинга «Экспресс». Было много организационной работы: подбор оборудования, переоформление лицензий, формирование штата.

Особенно трудными были первые полгода. Анализ финансов, документооборот, исполнение госпрограмм.

Каждый раз перед принятием того или иного решения, взвешиваешь все «за» и «против». Было много нестандартных ситуаций. Сейчас все уже намного легче. Лучше узнала наших журналистов.

Приходилось спорить, но могу сказать, предлагаешь какую-то идею, коллеги (и это мне нравится особенно) всегда подхватывают ее. Перед принятием решения всегда стараюсь коллегиально обсудить вопрос или проблему, посоветоваться. В этом помогает молодая команда департамента и журналисты. В этом и есть то прекрасное, когда от идеи ты переходишь непосредственно к ее реализации. Когда воплощаешь в жизнь тот или иной проект, пусть он и небольшой.

Опыт приходит с работой. И это очень здорово. Вчера ты не знала этих людей, а, пообщавшись с профессионалами, узнаешь много нового. С удовольствием хожу на работу, мне она очень нравится. И каждый раз нужно, как кубик Рубика крутить, перебирать варианты. Учитывать интересы сторон, нюансы. И в любом случае драйвером в нашей работе выступает губернатор. Не сидите на месте, говорит, предлагайте. Надо двигаться.

- Строгий начальник?

- Справедливый.

- Помогает?

- Безусловно, Иван Александрович и помогает, и направляет. В силу своего характера, я принимаю это с благодарностью.

- А какой у вас характер?

- Я достаточно дипломатичный человек. Не люблю предательства.

- Случается?

- В любой работе есть твои единомышленники. И те, кто поступают так, как считают нужным. Мы всегда те или иные поступки меряем по себе. Есть у человека точка зрения. Я могу с ним не согласиться (и считать, что поступает несправедливо), а он считает иначе. У каждого человека есть своя система координат.

- Минувший год был очень насыщенным - выборы губернатора. Обостренности восприятия происходящего в обществе добавила пандемия. Что бы вы записали по итогам в актив департамента, ваших коллег?

- Серьезная нагрузка была у журналистов - оперативно донести информацию до аудитории. В период пандемии ни одна редакция не прекращала свою работу. Коллеги вели информационную кампанию по организации голосования по поправкам в Конституцию, выборам губернатора. Очень большой объем работ - постоянные выезды губернатора по районам, встречи, приемы граждан.

О ПАНДЕМИИ И ВАКЦИНЕ

Ну и, конечно же, кампания по профилактике коронавируса. Буквально несколько дней назад многие сотрудники редакций прошли вакцинацию.

В постановлении правительства с ограничениями, связанными с пандемией, печатная продукция не была включена в перечень товаров первой необходимости. Это была суббота. Пошли звонки от руководителей печатных изданий, распространителей, владельцев киосков, им запрещали работать в торговых центрах.

Помню, в ручном режиме, информировала губернатора, просила рассмотреть возможность включения печатки - в список товаров первой необходимости. Губернатором было поддержано.

- Это была очень серьезная поддержка.

- С распространителями общались. Продавцам категории 65 + нельзя было работать. Оперативно стали искать сотрудников моложе. Старались в этот период выходить на диалог. И огромное спасибо и газетам, радио, ТВ и информационным агентствам. Большинство не хайповали и сейчас не хайпуют на этой теме, а стараются донести достоверную информацию до людей. Что коронавирус - это, действительно, очень опасно.

Взаимодействовали и с нашими изданиями, и с частными газетами, информационными агентствами. Старались объяснить людям позицию, которую транслирует губернатор, правительство. Те задачи, которые ставятся, принимаемые решения.

Положительные результаты достигнуты, благодаря взаимодействию. Информация доводилась до читателей, зрителей, слушателей. Иван Александрович периодически говорит, я вот общался с человеком, а он не знает по той или иной теме, о которой мы часто рассказываем.

Нам-то кажется, что все уже разъяснили. Но, выходит, еще не дорабатываем.

Журналисты, наоборот, говорят, что иногда я перегибаю палку. Вот сейчас тема вакцинации, очень важная. У людей сомнения, определенные страхи. Конечно, надо информировать, разъяснять.

- А вы собираетесь вакцинироваться?

- Подала заявку через портал Госуслуг. У меня супруг уже сделал вакцину.

Владимир Гришин

…И снова телефонный звонок. Не стало одного их старейших журналистов области. Короткое обсуждение темы прощания с ним, телеграммы соболезнования близким, некролога.

ЧИТАТЬ – ЭТО МОДНО

- В кризис у многих изданий снизились доходы от рекламы. В выстраивании бюджетной политики стараемся учесть все тонкости. У нас 27 районных газет. Пошли на создание объединенной редакции и издаем газету на два района - Лунинский и Бессоновский. Газета для Пензенского района «Сурские просторы» теперь издается совместно с «Пензенской правдой». Качественно стал совершенно иной продукт, - полноцветный, распространяется сегодня и в «Спутнике».

К оптимизации издержек подходим взвешенно. Нет самоцели, объединяя, позакрывать часть районных изданий. Это очень важный информационный носитель, он создает местную повестку. И востребован. У многих из них свои сайты, аккаунты в социальных сетях.

Мы ведем работу по оздоровлению, омолаживанию кадров, привлекаем молодых специалистов. При этом, поддерживая развитие электронных версий печатных изданий, призываем относиться к классическим печатным СМИ бережно, к информации в газете очень высокая степень доверия аудитории.

- Эти же тенденции и у «Комсомольской правды». В непростой 2020 год выросла читательская аудитория у электронной и печатной версии издания.

- Газетам в последнее время, мне кажется, не достает в хорошем смысле пропаганды чтения собственно газет, в стиле читать - это модно. Да, интернет, электронные версии СМИ. Да, возможность повысить эффективность размещаемой в них рекламы за счет таргетирования. С другой стороны, купить газету, сесть и, не спеша, просмотреть любимое издание. Что-то прочитать «от» и «до», вернуться к зацепившей при беглом просмотре заметке.

- Вкусно рассказываете, согласен, есть в этом шарм.

- Если немного помечтать, каким вам видится коллективный портрет печатных, электронных СМИ Пензенской области, может быть, лет через десять?

- Уже сегодня видно, что появляется гармония между печатными изданиями, их сайтами, аккаунтами в социальных сетях, дополняющими друг друга. И это вовсе не раскладывание читателей по возрастным категориям, тем или иным пристрастиям. Мне кажется, что это хороший спектр притяжения друг к другу, установления, как принято говорить, обратной связи с читателями.

Это, думается, очень важно. Как и доброжелательная и искренняя атмосфера в общении с ними, между журналистами.

Революций Екатерина Шнайдер не совершала. Корректное бюджетирование, анализ контента, аудитории изданий. Постановка целей - зарабатывать не мене трети доходной части. Остальное - тоже вовсе не наследство тетушки из Канады - надо реально отрабатывать.

Ее увлеченный рассказ о районных газетах, их сайтах, типографиях не воспринимается, как что-то старомодное. И наоборот. Есть ощущение недооцененности, пожалуй, оставшегося единственным сетевым органом регионального управления, проводником идей и устремлений центра, а еще инструментом мониторинга, контроля, просто общения с людьми.

Дебют руководителя департамента СМИ совпал с периодом, когда едва ли не каждый магазин, колхоз возжелал позиционировать свою продукцию в электронных СМИ.

И она старается, тактично, но без колебаний высказывать свою точку зрения о том, что творчество, журналистика все-таки несколько отличаются от выстраивания рядов ценников на товары. А признанные мастера пера никогда не восхваляли себя, любимого, и не торопились раздавать автографы.