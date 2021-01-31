15 дней, как я сделал прививку "Спутником"

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ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Самая большая проблема, которая на меня свалилась - бронхит. Он у меня хронический. И раз в год, обычно зимой, возникает кашель, горло болит, то, сё. И надо беречься, есть лимон, пить сироп и всё такое. В худшем варианте - антибиотики. А тут прививка. И сказалось ли она на том, что бронхит обострился, не сказалась - я точно не знаю.

А, может, это и не важно. Потому что обычных рамок домашнего недомогания бронхит этот не перешел. И я ездил на работу, по делам, в маске, разумеется, но и полёживал немного - по возможности, и всё это потому, что что я пенсионер - и могу (и даже должен) вообще жить на удалёнке, на выселках. Но не хочу. Не умею.

Однако же проблема оставалась: а ежели я не выздоровею, то делать ли мне второй укол, который назначен на 3 февраля? Пользуясь служебным положением (поскольку у меня вас, уважаемые читатели, уже десятки тысяч, что стало для меня большой неожиданностью, и вы просите продолжать, хотя некоторые добренькие советуют сразу сдохнуть), я позвонил Николаю Крючкову, известному доктору-иммунологу и общественному деятелю, который все про ковид знает.

Он сказал: сначала долечивается любое обострение или простуда, да хоть что - и только потом на фоне вернувшегося в организм штиля делайте второй укол.

А если сдвинется дата? Как быть? И тут Николай авторитетно пояснил, что на всякий случай у меня есть запас в две недели. То есть: если второй укол сделать не 3 февраля, а 10-го или даже 17-го - ничего страшного. Прививка не "пропадёт", первый укол не обнулится. Только надо предупредить поликлинику.

Ну, и стал я спокойно лечить свой бронхит. Перестал пить воду из холодильника. Ел лимон. Пил известные лекарства от кашля. Да! Вот что важно: температура всё это время была абсолютно нормальная. 36 и 6. Так прошло 4 дня.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Короче говоря, прошёл мой бронхит. И у меня ещё пять дней, чтоб всё заполировать, да с Богом и уколоться второй раз.

Теперь про то, о чем в комментариях спорят: продажная ли я скотина и отрабатываю заказ Гамалеи. Или глупый пингвин, которого Гейтс и компания ведут на заклание. Некоторые читатели тревожно сообщили, что я могу теперь вскоре распрощаться с репродуктивной функцией. Не скажу, что это главное волнение текущего этапа моей жизни, чай, не юнкер, не студент на картошке. Но пока никаких губительных последствий не замечаю. Возможно, по причине несколько завышенного самомнения.

Теперь о продажности. Да, на своих заметках о прививках я, благодаря вашим дочитываниям, заработал в Дзене более 500 рублей. То есть, совсем уж бескорыстным просветителем считаться теперь не могу. Пишу я, скорее, по привычке: была у нас такая рубрика раньше в "Комсомольской правде": "Испытано на себе". Газета эта приучила меня по возможности отвечать на вопросы читателей, а не дурить им голову. Так что, если вдруг что - напишу, как есть.