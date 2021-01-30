Шел пешком по Пензе мэр Андрей Лузгин

Пресс-служба администрации Пензы

Вместе с Андреем Лузгиным по улицам города проехали и прошли его заместитель Олег Денисов, руководители предприятий ЖКХ, МУП «Пензадормост».

Маршрут подсказали в обращениях пензенцы - нерасчищенные пешеходные зоны и навалы снега у гимназии №1, школы №71, ПГУ, МФЦ на улице Богданова, у зоопарка и ряда других социальных объектов.

«Замечания жителей справедливые. Есть сложности с уборкой тротуаров, парковочных мест около школ, детских садов. В ближайшие дни надо сосредоточиться на этой работе».

Пресс-служба администрации Пензы

Работа по уборке снега ведется круглосуточно. Ежедневно из города вывозится от восьми до двенадцати тысяч кубометров снега. Кроме того, в Пензе работают две снегоплавильные машины, сюда подвозят снежные массы без реагентов - с городских площадей, улицы Московской.

В ночь на 30 января в городе работало 95 единиц спецтехники: комбинированные машины, пескоразбрасыватели, тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, шнекороторы, бульдозеры.