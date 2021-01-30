Артем Здунов: «Будьте ближе к людям»

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Объем строительных работ в Мордовии в 2020 году составил 109% к уровню 2019 года, построено 324,5 тысячи кв. метров жилья. В 2021 году планируется сдать 340 тысяч кв. метров жилья. Общий объем финансирования в текущем году на объекты социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного строительства – более 5 млрд. рублей.

Врио Главы республики подчеркнул: все объекты должны находиться на четком контроле у профильных министерств. И особенно строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений. В программы важно включать строительство не только крупных и финансовоемких объектов, но и не забывать о благоустройстве дворов.

"Это нужные вещи, люди каждый день ими пользуются. Гигантомания Мордовии не по карману. Можно сделать стадион и хвалиться этим стадионом. А люди выходят из дома и эту скамейку, этот фонарь, которые им поставили, видят каждый день.

Если у нас так все хорошо, как вы докладываете, если всех устраивают все эти дворцы спорта, почему тогда от 1 миллиона человек, проживавших в республике, сейчас осталось 780 тысяч? Поэтому ближе к людям будьте", - сказал врио Главы республики членам Правительства.