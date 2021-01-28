Коронавирус в Мордовии, новости на 28 января: в республике снизились темпы заболеваемости

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание оперативного штаба. Как отметил руководитель региона, республика находится на плато пандемии, однако расслабляться все еще не стоит.

Вице-премьер Галина Лотванова сообщила, что число выявляемых каждый день пациентов сократилось, поэтому до 1 февраля Ромодановскую поликлинику и поликлинику № 5 в Саранске выведут из ковидного режима работы.

Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова подтвердила, что по данным Роспотребнадзора в регионе снизились темпы заболеваемости, однако ситуация еще может развернуться, поэтому все действующие ограничения пока сохраняются.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 78 случаев заболевания коронавирусом и две смерти среди пациентов. Всего в республике за период пандемии выявлено 15 814 случаев заражения. Полностью выздоровели 13 242 человека, 86 - за последние сутки. 133 человека скончались.