Коронавирус в Пензенской области, новости на 27 января: режим повышенной готовности продлен до 12 февраля

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Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, режим повышенной готовности на территории региона продлен до 12 февраля включительно. Все действующие ограничения сохраняются.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 230 случаев заболевания, 207 из которых – в Пензе. Среди новых пациентов есть 12-летний подросток.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 31 813 человек. 25 162 пациента были выписаны, 373 скончались.