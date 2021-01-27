Где сделать прививку от коронавируса в Пензе и Пензенской области: в регионе выросло количество пунктов вакцинации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, сделать прививку от коронавируса можно во всех районных и участковых больницах области, четырех межрайонных центрах, а также в ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» в Заречном.

В Пензе вакцинацию можно пройти в одной из следующих поликлиник:

- № 1 (ул. Набережная реки Мойки, 51);

- № 2 (ул. Володарского, 34);

- № 3 (ул. Светлая, 1);

- № 4 (ул. Парковая, 3);

- № 5 (пр-д Жемчужный 8 а);

- № 6 (ул. Гагарина, 24);

- № 9 (ул. Баумана, 65);

- № 14 (ул. Стасова, 7).

По состоянию на 26 января первым компонентом вакцины привиты уже 3800 человек.

Записаться на вакцинацию можно через интернет (региональный портал медицинских услуг пенза-доктор.рф или портал государственных услуг Российской Федерации), по телефону (единый номер «122» - цифра «3» или телефоны регистратур поликлиник).