В Пензе наградили активную молодежь

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

До церемонии была организована работа дискуссионной площадки, на которой молодые люди поделились своими достижениями и планами. Обращаясь к участникам, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул важную роль молодежи в развитии Пензенской области.

- Согласно Стратегии развития региона, мы вкладываем дополнительные средства в создание новых рабочих мест – для вас, молодых специалистов, - подчеркнул он.

После этого глава региона наградил юношей и девушек, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Всего наград были удостоены 47 человек.

- Здоровья, счастья, благополучия, успехов и творческого развития, - подчеркнул Иван Белозерцев.