На ярмарку - к 9:30

ФОТО: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области

Жителей Пензы и области снова приглашают на субботнюю ярмарку местных товаропроизводителей. Напомним вам, что ранее изменилось место ее проведения: теперь палатки располагаются не на Юбилейной площади, а рядом с ТРЦ «Коллаж». Также внесены коррективы и во время открытия ярмарки: теперь она начинает работу в 9:30.

30 января свою продукцию представят аграрии Мокшанского, Башмаковского, Лунинского, Шемышейского и Спасского районов Пензенской области. При этом районы покажут жителям не только свои продукты, но и традиции: работа ярмарки будет сопровождаться культурной программой.

Приглашаются все желающие!