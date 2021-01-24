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На здоровье

Десять дней, как я сделал прививку "Спутником"

Маску прислали друзья, с чеширским котом
Владимир МАМОНТОВВладимир МАМОНТОВ
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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Новости от подопытного. Обещал же, что честно всё опишу. Терпите. На седьмой день вакцинации, кому интересно, произошло вот что: пошел кашель и горло стало першить. А так же какая-то одышечка. Подозрительная. Ровно после того, как я на Первом канале сказал: кто не вакцинируется - тёмные люди.

Представил себе, как я буду выглядеть - ну, в разных местах и положениях, типа больнички, если не хуже, после своих оптимистических заметок и устных речей. Ой, некрасиво. Взял себя в руки. Температуру замерил - нету. А по ощущениям есть. То бишь осязаю лоб. Прохладный. А внутри горячка и волнение. Лежал, сидел, мерял шагами.

Выпил много разной жидкости, если честно, то и красного сухонького вина. Спал чутко. Некрепко. Встал разбитый, симптомы усилились, на работу прибыл никакой, скользнул в кабинет, дела сделал. Ехал домой, тяжело дыша. И вообще.

Дома съел супу, изготовленного женой. Гороховый, с копченостями. К семи часам всё прошло. Почти. Кашель стих. Но есть. Температура не повысилась.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Перечитал памятку, которую мне выдали. Симптомы у меня возможные при прививке, но скорее всего, я подпростыл - и обострился бронхит хронический, несчастье моё, ничем не выведу. Только поверю, что его нет - год не давал о себе знать - на тебе.

Что ещё важно: я получил гигантский опыт подлинного отношения к тебе людей, когда ты им откровенно рассказываешь, без позы и похвальбы, как чувствуешь себя. Одни насмехаются: вот дурень старый, каждый чих описывает. Другие презирают: и этот признал, что опасность существует. Слился с антиковидного фронта. Чипировали.

Третьи желают здоровья. А четвёртые, как и я, желают знать, чем дело кончится, решают, вакцинироваться или нет, и просто читают с познавательными целями: как он там, не загнулся? Короче, нормально я себя чувствую, кашель лечу известными средствами. Работаю на удалёнке, как предписано.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ

Всё ровно так же. Но вот какой вопрос, и я его должен вполне серьёзно обсудить с врачами. Мне третьего февраля на второй укол. А если мой бронхит с кашлем не угомонится? Значит, мне нельзя? В период обострения хронических болезней "Спутник", вроде, не колют. Или второй дозы это не касается? Вот это в ближайшее время узнаю до кристальной ясности и с вами поделюсь.

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