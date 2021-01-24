Коронавирус в Пензенской области, новости на 24 января: скончалась еще одна пациентка

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 222 случая заболевания коронавирусом. 208 из них – в Пензе, остальные в Заречном, а также Никольском, Сосновоборском, Пензенском и Городищенском районах. Среди новых пациентов 10 детей от 11 месяцев до 15 лет.

Накануне стало известно о смерти еще одной пациентки. Женщина 1959 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: атеросклероз, ожирение и др. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 31 140 человек. 24 637 пациентов были выписаны, 367 скончались.