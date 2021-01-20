В Мордовии двое студентов ограбили строящийся детский сад

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Директор строящегося в Ардатове детского сада обратилась в полицию, сообщив, что кто-то украл из учреждения три ноутбука, компьютерную мышь и две веб-камеры общей стоимостью свыше 150 тысяч рублей.

Под подозрение попали двое 21-летних граждан Туркменистана. Молодые люди приехали в Саранск учиться в вузе, но из-за денежных трудностей нашли себе подработку на строящемся объекте в районе.

Некоторое время назад у них возник конфликт с работодателем: его не устроило качество выполненной студентами работы по внутренней отделке помещений детского сада. Он попросил их устранить недочеты, поэтому парням пришлось еще несколько раз приезжать на объект. Тогда-то им и пришла идея «компенсировать» затраты на проезд, что-нибудь прихватив из почти готового учреждения образования.

Кража обнаружилась спустя несколько дней во время инвентаризации. Свою вину парни признали, украденное вернули. В настоящее время в отношении них следственным отделением ММО МВД России «Ардатовский» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.