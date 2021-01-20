Коронавирус в Пензенской области, новости на 20 января: с начала пандемии в регионе заболели больше 30 тысяч человек

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По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердился еще 231 случая заболевания коронавирусом. Большая часть новых пациентов – 191 человек – это жители Пензы. Еще 11 случаев выявлены на территории Заречного. Остальные – в Белинском, Городищенском, Каменском, Пензенском, Шемышейском, Нижнеломовском, Пачелмском, Лунинском Спасском, Бессоновском, Лопатинском и Иссинском районах.

Всего с начала пандемии на территории области выявлено 30 225 случаев заболевания коронавирусом. 23 998 пациентов на сегодня выписаны, 358 человек скончались.