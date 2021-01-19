Напомним вам, что на территории региона уже действуют 17 пунктов, где можно сделать прививку. В ближайшее время их количество увеличат до 35. Записаться на вакцинацию можно через сайт «Пенза-доктор», а также по единому телефонному номеру 122 и телефонам регистратур поликлиник.- Главная цель вакцинации – сформировать к началу эпидемического сезона коллективный иммунитет, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. – Планируется, что до осени прививки сделают до 60% жителей нашей страны. Важно объяснить населению, почему вакцинация важна. К этой работе готовы подключиться депутаты, молодые парламентарии и волонтеры.Сам спикер областного Заксобра также переболел коронавирусом прошлой осенью, и поэтому пока не может сделать прививку (поскольку в его организме уже есть антитела).- Месяца через два-три сделаю повторный анализ, и если антител не будет – обязательно привьюсь, - заверил Валерий Лидин.По состоянию на 18 января, первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 1224 человека, вторым компонентом - 650 человек.