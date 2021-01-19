Пензенский зоопарк озвучил имя, которым нарекли прибывшую на прошлой неделе самку зебры Чапмана. Отныне малышку будут звать Марго.- Древнегреческое слово «маргаритес», от которого оно образовано, переводится как «жемчужина». Маргариты женственны, но при этом могут за себя постоять и не прощают обидчиков. Наблюдая за характером нашей зебры, мы пришли к выводу, что это имя идеально подходит ей, - отметили представители зоопарка.Напомним вам, что Марго была куплена учреждением при содействии неравнодушных граждан специально в пару к уже имеющемуся в зоопарке зебре Мартину. Пока будущие супруги живут порознь: невесте нужно побыть в карантине и немного освоиться на новом месте. Предполагается, что возлюбленных познакомят в преддверии Дня святого Валентина.