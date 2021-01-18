С понедельника в Пензенской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делаются препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (также известным как «Спутник V»). Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с разницей в несколько недель. Препарат не содержит сам вирус Covid-19, а лишь частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S - белка оболочки коронавируса. Эффективность вакцины - около 91%.О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ ДО ВАКЦИНАЦИИПрививку может сделать любой человек от 18 лет, не перенесший коронавирус в последние шесть месяцев (поскольку в этом случае иммунитет у пациента уже был сформирован) и не имеющий противопоказаний.К противопоказаниям относятся:- аллергия на компоненты препарата;- беременность и период грудного вскармливания;- хронические заболевания печени и почек, эндокринные заболевания, болезни кровеносной системы, эпилепсия, другие нарушения ЦНС, острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения - при таких сопутствующих вакцинация возможна, но есть риски;- наличие в момент прихода в поликлинику любого инфекционного заболевания.Всем желающим сделать прививку нужно:- пройти обследования на коронавирус и наличие антител и иметь их результаты при походе в поликлинику;- убедиться, что в день вакцинации у желающего сделать прививку нет температуры и признаков ОРВИ;- за три дня до прививки перестать употреблять алкоголь.Перед процедурой всех пациентов осматривает врач.АДРЕСА, ПАРОЛИ, ЯВКИПо данным минздрава Пензенской области, в регионе уже работают 17 пунктов вакцинации. Шесть из них - на территории Пензы:- поликлиника № 1 (улица Набережная Реки Мойки, 51),- поликлиника № 2 (Володарского, 34),- поликлиника № 4 (Парковая, 3)- поликлиника № 6 (Гагарина, 24)- поликлиника № 9 (Баумана, 65)- поликлиника № 14 (Стасова, 7).В Заречном сделать прививку можно в МСЧ №59.В области процедура вакцинации доступна в межрайонных больницах в Кузнецке, Каменке, Сердобске. Кроме того организованы точки в Пензенской, Бессоновской, Никольской, Тамалинской, Городищенской, Иссинской больницах, а также готовятся к открытию площадки иммунизации в Лопатинской, Мокшанской, Колышлейской и Малосердобинской больницах и еще две в Пензе.А ЧТО ДАЛЬШЕ?Некоторые пациенты отмечают после вакцинации такие побочные эффекты, как повышение температуры (в том числе в месте укола), недомогание, головная боль, першение в горле, заложенность носа, а также боль, зуд, отек места введения препарата. Редко бывает тошнота, рвота, диарея. Все эти симптомы проходят за пару дней.После прививки алкоголь нельзя употреблять еще три дня. Также под запретом посещение бани и спортзала. Нельзя перегреваться и переохлаждаться.Соблюдать режим самоизоляции не требуется, однако носить маски и соблюдать дистанцию все же стоит.КСТАТИНа сайте Кремля есть информация по итогам большой пресс-конференции, где в числе поручений Президента числится и это: «Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств». Срок рассмотрения предложения - 20 января.