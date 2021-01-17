Особенностью снежного января в Пензе стала помощь в очистке пешеходных зон, остановок и переходов волонтерами и просто неравнодушными пензенцами.Наверняка, найдется скептик, который заметит, много, мол, лопатой начистишь. Но прав будет лишь отчасти, ведь такие добровольные помощники помогают создать общий настрой.В том числе и профессионалам в уборке и содержании дорог. За два снегопада в городе выпало свыше месячной нормы осадков. Это серьезная нагрузка для МУП «Пензадормост» и МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, его предприятие занимается содержанием 4,5 млн кв. метров дорог и 800 тысяч кв. метров тротуаров.Сегодня, 17 января 2021 года, в городе на устранении последствий снегопадов, на уборке улиц задействованы 66 единиц техники и 57 дорожных рабочих.