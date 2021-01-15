Проводится очистка и противогололедная обработка улично-дорожной сети. Вывезен снег с Сурского моста и Толстовского путепровода, с путепровода на улице Беляева, улиц Плеханова, Суворова, Мира, проспектов Победы и Строителей, а также в районе железнодорожного вокзала Пенза-1. В ночь на линию вышли 74 единицы техники МУП «Пензадормост».Уборка и вывоз снега с площади имени Ленина, Соборной площади, на улице Московской ведется силами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».Администрации районов организуют очистку дорог частного сектора. Управляющие компании и ТСЖ продолжают приводить в порядок свои внутридворовые территории.О нештатных ситуациях на дорогах города можно сообщать:в Единую дежурную диспетчерскую службу Пензы (телефоны 05 и 63-10-05).По вопросам содержания городских дорог и тротуаров:в МУП «Пензадормост» - 57-49-95;в Департамент ЖКХ города - 42-83-23.По вопросам содержания дорог в частном секторе, внутриквартальных проездов многоквартирных домов - по телефонам доверия районных администраций:Железнодорожный район - 56-20-42, 55-11-00, 56-20-16;Ленинский - 54-38-49,54-39-18, 54-39-94;Октябрьский - 49-60-14, 92-90-50, 92-90-08;Первомайский - 34-36-35, 34-34-66, 34-39-51.