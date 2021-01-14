Накрывший регион снегопад активно обсуждается жителями в социальных сетях. С утра граждане устроили в социальной сети «Вконтакте» своеобразный турнир, решив помериться временем, которое им потребовалось, чтобы добраться от дома до работы. Признаться, ваш покорный слуга в моем лице, затративший на поездку от Терновки до центра города около 50 минут, не вошел даже в десятку лидеров.Губернатор Иван Белозерцев обсудил меры по уборке снега с главами администраций муниципальных образований. По его словам, коммунальные службы работали всю ночь, но задача не допускать заторов по-прежнему сохраняется.Главный синоптик Пензенской области Валентина Неворотова сообщила, что плохая погода и снегопад задержатся в нашем регионе не на один день.Иван Белозерцев попросил жителей отказаться от личного транспорта до тех пор, пока дороги не будут приведены в порядок:- Какими бы вы ни были профессионалами, не все зависит от вас. Нужно учитывать и дорожную ситуацию. Отнеситесь к этому вопросу с пониманием.