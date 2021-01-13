Глава региона отметил, что практически все ветераны СМИ Пензенской области начинали свой творческий путь именно в газетах.- Сегодня печатное слово остается одним из самых доступных средств информации для жителей Пензенской области. Газеты выпускаются и в Пензе, и во всех 27 районах, - отметил Иван Белозерцев.Губернатор рассказал о результатах опроса населения, целью которого было определить уровень доверия к различным видам СМИ. Выяснилось, что люди всех больше доверяют газетам. Глава региона поблагодарил журналистов за их труд, а после вручил награды.