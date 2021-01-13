В последних числах декабря в Вадинске состоялась благотворительная елка для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и ребят с ограниченными возможностями. Новогодние подарки для маленьких гостей торжества предоставил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин. Также парламентарий выделил средства на украшение главной елки в районном центре.В ходе одного из последних приемов граждан в Наровчатском районе Владимир Васильевич получил благодарность от директора местного комплексного центра социального обслуживания за покупку новогодних подарков для детей.Помимо этого, к депутату обратилась сотрудница районной газеты с просьбой помочь оформить льготную подписку на их издание для пенсионеров. Парламентарий пообещал оказать поддержку. Также в ходе приема руководитель наровчатской спортивной секции выразил признательность за приобретенные комплекты хоккейной вратарской формы.В первых числах января парламентарий посетил Спасский детский дом, чтобы исполнить желания ребят в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Владимир Вдонин подарил пятилетнему Руслану Голубеву настольную игру «За рулем», а воспитанникам младшей группы - инерционные автовозы с машинками.- Радости ребят не было предела. Спасибо ему большое за подарки, за исполнение мечты наших детей, - сказала директор Спасского детского дома Виктория Синдяева.