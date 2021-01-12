С начала пандемии антисептик для рук, наряду с медицинскими масками и перчатками, плотно вошел в обиход граждан. Однако при покупке средств защиты следует помнить о некоторых нюансах.Первое, на что стоит обратить внимание при выборе антисептика – на каких именно возбудителей он действует. Если выбрать средства только с антибактериальным эффектом, то оно может оказаться абсолютно бесполезным в период распространения ОРВИ и гриппа, поскольку неэффективен против вирусов. В этом случае лучше остановиться на средстве с широким спектром действия – и против вирусов, и против бактерий.Другой, не менее важный нюанс, - процент содержания изопропилового или этилового спирта. Этот показатель должен быть не меньше 60-80%. Иначе средство защиты не будет достаточно эффективным.Важно не забывать и о правилах использования антисептиков. Потереть санитайзер между ладонями в течения пяти секунд недостаточно для полного избавления от вирусов и бактерий – обработка должна занимать не менее 30 секунд. За это время нужно тщательно обработать кожу между пальцами, а также их кончики. Некоторые производители антисептиков рекомендуют проводить эту процедуру несколько раз и обрабатывать руки не менее двух минут – только тогда все вирусы будут уничтожены.Будьте здоровы!