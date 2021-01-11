Да, этот Новый год, из предосторожности, прошел без совместного хоровода офицеров следственного управления СК РФ по Республике Мордовия и ребят из подшефной Кочелаевской школы-интерната, но веру в Деда Мороза, в то, что праздник обязательно придет, никто не отменял.Ребята начальных классов старательно писали письма доброму волшебнику. А он, по секрету, поделился рассказами мальчишек и девчонок о своих достижениях, мечтах о подарках с сотрудниками следственного управления.И они собрали подарки, приготовив для каждого ребенка отдельный сюрприз.