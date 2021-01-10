По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 198 случаев заболевания коронавирусом, 177 из которых – в Пензе. Остальные пациенты – из Заречного, а также Пензенского, Бессоновского, Городищенского, Тамалинского и Шемышейского районов. В их числе – 13 детей.Накануне стало известно о смерти еще двоих пациентов, 1968 и 1965 годов рождения. Оба имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти стал коронавирус с осложнением – пневмонией.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 28 055 человек. 22 470 пациента выздоровели, 337 скончались.