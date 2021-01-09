По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 202 случая заболевания, 193 из которых – на территории Пензы, остальные – в Заречном, а также Кузнецком, Лопатинском и Тамалинском районах.Накануне стало известно о смерти еще одной пациентки, 1958 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 27 857 человек. 22 333 пациента были выписаны,335 скончались.