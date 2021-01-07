По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердился еще 201 случай заболевания коронавирусом. 146 новых пациентов – жители Пензы. Остальные из Заречного, а также Нижнеломовского, Земетчинского, Пензенского, Спасского, Кузнецкого, Мокшанского, Наровчатского, Лопатинского, Шемышейского, Городищенского, Бессоновского, Никольского районов. В их числе 14 несовершеннолетних от восьми месяцев до 17 лет.Всего с начала пандемии в регионе 27 450 человек заболели коронавирусом. 22 033 уже выписаны. 334 пациента скончались.