По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 203 случая заболевания коронавирусом, из которых 164 – на территории Пензы, остальные в Заречном, а также Пензенском, Лунинском, Иссинском, Бессоновском, Лопатинском, Неверкинском, Сердобском, Каменском, Нижнеломовском и Кузнецком районах. Среди новых пациентов 64 человека – несовершеннолетние.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 27 249 человек. Выздоровели 21 875 пациентов, скончались 333.