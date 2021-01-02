На ролике, опубликованном в группе «Подслушано в Кузнецке» 31 декабря, видно, как неизвестный мужчина повис на балконе третьего этажа. Спустя некоторое время гражданин упал на крышу магазина, расположенного на первом. Как герой видео спустился в дальнейшем, история умалчивает, поскольку свидетелю инцидента, по всей видимости, надоело снимать – запись на этом моменте обрывается.О причинах, заставивших гражданина покинуть жилище столь нетрадиционным образом, также неизвестно. Подписчики сообщества в комментариях предположили, что герой ролика – любовник, вынужденный сбежать, поскольку в квартиру его женщины вернулся муж.