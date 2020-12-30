Обрушившаяся на днях на Пензу стихия, как обычно, стала причиной пробок, ДТП и возмущения граждан в Интернете. И если центральные улицы на следующий день удалось мало-мальски привести в порядок, то жители окраин города вынуждены своими силами разгребать снежные завалы до сих пор.Снегопад внес свои коррективы и в другие сферы жизни пензенцев. В аккаунте «ЧП Пенза» в Instagram был опубликован видеоролик с одного из местных кладбищ, на котором работники МУП «Спецбюро», в чьем введении и находится погост, вынуждены везти гроб с покойником до могилы на санках.«Сегодня хоронили бабушку на Новозападном кладбище, - отметила автор ролика. – Дорога не прочищена совсем, гроб везли на санках. <…> У нас отец – инвалид, даже к гробу подойти не смог, так как все было занесено. За что мы платим такие деньги?».Несколько человек в комментариях отметили аккаунт губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Реакция главы региона не заставила ждать: он жестко раскритиковал работу городской администрации и МУП «Спецбюро».- Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, - подчеркнул губернатор. – Потому что снег на кладбище не почистили. Я прекрасно понимаю боль этих людей.Иван Белозерцев распорядился уволить директора МУП «Спецбюро». Контракт с ним был расторгнут 29 декабря. Исполнение обязанностей главы организации возложено на заместителя директора предприятия Александра Царева.