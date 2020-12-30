Олег Александрович Кочетков родился 15 апреля 1979 года в Пензе. В 2007 году окончил Московский государственный университет технологий и управления по специальности «экономика и управление на предприятии (пищевая промышленность)». С 2006 года и по настоящее время работает генеральным директором ООО «СтанкоМашСтрой». Является заместителем председателя Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России, в состав которого компания «СтанкоМашСтрой» вошла в 2016 году. В 2017 году был выбран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области.Уже в самом начале своей деятельности в качестве народного избранника Олег Кочетков сумел оказать помощь многим жителям региона. Осенью 2017 года в приемную депутата обратились жильцы дома на Пр. Победы. Дело в том, что жилец одной из квартир накопил долг по коммуналке в размере 30 тысяч рублей. Сам мужчина – инвалид, однако официально не оформлен. Родственников у него нет, заплатить долг нечем. Жители дома выразили опасение, что в случае отключения в квартире газа, света, воды и др. мужчина просто замерзнет зимой. Олег Александрович выделил средства на погашение долга.Зимой того же года с просьбой о помощи к депутату обратилась пензячка, проживающая на улице Громова. Она одна воспитывает сына-инвалида 1-ой группы, подрабатывать не имеет возможности, т.к. за ребенком требуется постоянный уход. Семье необходимо было провести межевание участка, на котором располагается дом, а денег на это не хватало. Была оказана материальная помощь.Олег Кочетков не один раз поднимал вопрос о ветхом жилье – в частности, дома № 10 на улице Кулибина. Депутат направлял в Администрацию города и главе Администрации Октябрьского района обращения с просьбой усиления конструкции здания и расселения его жильцов. 16 февраля 2018 года на четвертом этаже дома обрушилась стена, но, к счастью, жертв удалось избежать.- Этот дом и подобные ему (1965 года постройки и ранее) нужно постоянно мониторить, оценивать их текущее состояние, - отметил депутат. - А для того, чтобы избежать введения режима чрезвычайных ситуаций на региональном уровне, надо сносить подобные постройки и строить новое, достойное и, главное, безопасное жилье за счет средств Федерального бюджета, которые выделяются на данные цели. Всегда лучше предотвратить, чем потом ликвидировать последствия, рискуя человеческими жизнями.Весной 2019 года на территории православной гимназии имени св. Иннокентия Пензенского (МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского») при содействии Олега Александровича установили три флагштока.Пензенская школа № 63 получила от депутата 25 тысяч рублей на развитие школьного музея народного быта и творчества.С просьбой оказать материальную помощь к Дню Победы в апреле к народному избраннику обратился директор Октябрьской районной организации ПОО «ВОИ» (Всероссийское общество инвалидов). Помощь была оказана. Также летом эта же организация получила от Олега Кочеткова средства на поездку для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дивеево Нижегородской области.13 июня в приемную депутата обратились жильцы дома № 12 на улице Кулибина с просьбой установить турник и отремонтировать качели во дворе. Работы были выполнены в течение месяца.В июле того же года после обращения заслуженного художника России Георгия Трифоновича Карпова, в деревне Александровка Пензенского района был благоустроен родник.В августе народный избранник выделил средства на проведение Музыкального фестиваля команд КВН «Кубок Губернатора Пензенской области».В начале декабря на электронную почту депутата пришло письмо от МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района Пензы с приглашением принять участие в благотворительной акции «Новый год вместе» и приобрести новогодние подарки. Акция направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных семей всех категорий: многодетных, опекунских, с детьми-инвалидами, одиноких мам, по потере кормильца, состоящих на учете в центре. Олег Кочетков с удовольствием принял в ней участие.Также в конце 2019 года им была оказана благотворительная помощь для организации первого регионального фестиваля «Радуга успеха» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сам фестиваль состоялся в январе.Помимо этого, Олег Кочетков неоднократно выступал с законодательной инициативой по внесению дополнений в закон Пензенской области от 24.04.2007.г №1267-ЗПО «Об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан» по установлению тихого часа с 13-00 до 15-00. Он же поддержал и инициативу по изменению времени продажи алкогольной продукции населению на территории Пензенской области.С января по май этого года депутат Законодательного Собрания не раз оказывал материальную помощь на восстановление танка Т-34. Напомним, что почти 40 лет техника стояла возле областного краеведческого музея в качестве монумента, но в 2019 году было принято решение отремонтировать машину и задействовать в параде, приуроченном к 75-летию Великой Победы. К большому сожалению, мероприятие так и не состоялось из-за угрозы распространения коронавируса. Но отчаиваться не стоит: скорее всего, мы увидим торжественный проезд «тридцатьчетверки» в 2021 году.Неоднократно в приемную депутата обращались жители микрорайонов Север и Арбеково с просьбой по установке на придомовой территории урн и лавочек. Работы были выполнены во дворах на улицах Аустрина, Сумской, Ленина, Ударной, 8 марта, Проспекте Победы и третьем проезде Можайского.После обращения волонтера Пензенской региональной общественной организации «Дети войны» Татьяны Ивановны Цыкуновой парламентарий выделил денежные средства на приобретение памятных знаков к 75-летию Победы – медали «Дети войны».Немало сделано и для борьбы с коронавирусной инфекцией. Дважды депутат делал благотворительное пожертвование для ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко. ГБУЗ «Городская поликлиника» получила средства на приобретение защитных комбинезонов для медицинских работников. Для предотвращения заболевания и защиты детей от коронавирусной инфекции по инициативе Олега Александровича в школах № 68, 71, 76 и др. были установлены автоматические дезинфекторы для рук.Также материальная помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу» была оказана и МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского и Октябрьского районов Пензы.В ноябре Пензенская областная организация Всероссийского общества слепых обратилась к парламентарию с просьбой об оказании спонсорской поддержки в виде подарков для награждаемых незрячих поэтов. Материальная помощь на приобретение 25 призов была оказана.Также к депутату обратился директор МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района г.Пензы Т.С. Журавель с просьбой об оказании благотворительной помощи на приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, состоящим на учете в центре. Депутат откликнулся на просьбуНесмотря на введенные в этом году из-за коронавируса ограничения, депутат сумел выполнить большинство наказов избирателей и не собирается останавливаться на достигнутом: упорная работа продолжится и в следующем году.