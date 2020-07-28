2020-07-28T21:24:22+03:00
Общество

С началом взрослой, самостоятельной жизни, выпускник

Губернский праздник «Медалист-2020» состоялся на стадионе «Первомайский» в Пензе во вторник, 28 июля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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867 выпускников завершили обучение в 11 классе с итоговыми отличными оценками и медалью «За особые успехи в учении».

«Поздравляю вас с окончанием школы, с началом взрослой, самостоятельной жизни, которую вы начинаете с блестящими результатами, - обратился глава региона к участникам торжества. - В успехах каждого из вас большая заслуга ваших родителей, учителей и наставников». 14 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ (8 человек – по математике, 3 человека – по физике, по 1 выпускнику - по русскому языку, информатике и ИКТ, истории).

«Желаю вам поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете. Ведь очень важно, чтобы выбранная профессия стала призванием на всю жизнь. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности», - добавил Иван Белозерцев, подчеркнув, что в Пензенской области продолжат создавать условия для повышения доступности и качества образования.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Мы отремонтировали более 100 сельских школ. 1 сентября откроются сразу две новые школы в микрорайоне «Арбеково» в Пензе, а в следующем году - в поселке Мичуринский. Новые школы будут построены в городе Спутник и селе Чемодановка. В Центре выявления одаренных детей будет открыт новый корпус, который получит имя нашего выдающегося земляка - Василия Осиповича Ключевского», - подытожил глава региона.

9 медалистов за достижения в учебе и общественной деятельности удостоены благодарственных писем губернатора, еще 7 наград получили призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Благодарственные письма губернатора вручены также их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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