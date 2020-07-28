2020-07-28T13:52:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 июля 2020 года: сняты ограничения на посещение храмов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 28 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом. Из них 26 – в Пензе, 12 - в Заречном, по одному – в Бессоновском и Иссинском районах. В числе пациентов – двое детей, четырех и шести лет. Находятся под наблюдением 3273 человек, сняты с наблюдения – 25176.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

Сегодня в постановление губернатора области были внесены изменения. Согласно им, в регионе снимаются все ограничения на посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Пензенской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Пенза вошла в пятерку российских городов-лидеров по количеству ТРЦ
В пензенской мэрии обсудили проведение Дня города
Иван Белозерцев оценил ремонт дороги в Шемышейке
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза
Объемы коммерческого подкупа вдвое превышают сумму полученных взяток
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск
В 2020 году в Пензе будет открыт второй региональный сосудистый центр
Менять мир к лучшему, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте
Печальный финал происшествий на дорогах
Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев
Малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам
Жительница села Варжеляй Мордовии застала вора у себя дома
В Пензе проведены рейды по местам отдыха у воды
В Сосновоборском районе Пензенской области утонул 59-летний мужчина
Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа
Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам
Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон