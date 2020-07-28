Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 июля 2020 года: сняты ограничения на посещение храмов

По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом. Из них 26 – в Пензе, 12 - в Заречном, по одному – в Бессоновском и Иссинском районах. В числе пациентов – двое детей, четырех и шести лет. Находятся под наблюдением 3273 человек, сняты с наблюдения – 25176.

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Сегодня в постановление губернатора области были внесены изменения. Согласно им, в регионе снимаются все ограничения на посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений.