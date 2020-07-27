Коронавирус в Мордовии, последние новости на 27 июля: за сутки были выписаны 33 пациента

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания. Из них 18 в Саранске, четыре в Зубово-Полянском районе, остальные – в Кочкуровском, Атяшевском, Ичалковском, Ромодановском, Чамзинском и Дубенском районах.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 360 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 270 человек, 33 - за последние сутки. Скончались 33.