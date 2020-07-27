2020-07-27T10:29:04+03:00
Недвижимость

Автобаном стать решил проселок

Дети у вас хорошие, говорят россиянам иностранцы. И шутят: все, что вы делаете руками, получается не очень
Виктор БАЯЗИТОВ
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На снимке: М5 «Урал». Первая мысль при виде сложившейся фуры в кювете недалеко от села Путятино - может, уснул за рулем? Только потом разглядел побитый бетонный блок в песке справа. Фото автора.На снимке: М5 «Урал». Первая мысль при виде сложившейся фуры в кювете недалеко от села Путятино - может, уснул за рулем? Только потом разглядел побитый бетонный блок в песке справа. Фото автора.
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Дела редакционные в карантинно-осторожную пору заставили еще больше полюбить свой старенький, но надежный автомобиль.

Уже наизусть выучены населенные пункты. И сама величаемая громко федеральная трасса М5 Москва - Челябинск «Урал». Со вполне приличными отрезками автобана в приближении к Рязани, Москве, когда круиз-контроль, почти как автопилот, пасет скорость до 110 км/час, и дает немного поразмышлять о прозе жизни.

Хорошее покрытие дороги в Мордовии. Широкий спектр впечатлений от трассы в родной Пензенской губернии. Как и на других участках магистрали, здесь идет реконструкция дороги. И чем ближе она ведет к Пензе, тем больше напоминает местами самый заурядный проселок, размечтавшийся стать автобаном.

Не надо быть крупным экспертом в дорожном строительстве, чтобы понять: без реального и добротного проекта, без современных качественных стройматериалов, жесточайшего соблюдения технологии настоящие профессионалы просто не начинают работу. И отдельные участки, где ремонтники почти идеально провели планировку, подготовили песчаную подушку, укатали щебень, лишь подтверждают это.

А вот судя по организации реконструкции трассы в районе Плеса, на подступах к Мокшану, к Пензе, понимаешь одно. Без неукоснительного соблюдения перечисленных выше правил, на каждом километре гены будут выдавать психологию творцов ямочного ремонта.

Вот гора срезанной фрезой асфальтовой крошки. В теории ее должна ждать переработка на асфальтовых заводах. Но наши умельцы местами и выборочно катками вдавливают ее, порой, вперемешку со щебнем, в расширяемую обочину. Еще одно ноу-хау - вместо песка предприимчиво привезли с десяток машин красноватой глины.

Порой, даже, кажется, строители федеральной трассы стыдливо отворачиваются от колонны автомобилей. А вдруг водители международных фур, да и наши российские драйверы не заметят их такое примитивное новшество, и прокатит все за рационализаторство. Не тратя средств на песок, экономя на щебне, по принципу безотходного производства срезанную фрезой крошку старого асфальта пустить в дело.

Вот еще проблемный узелок. Нашу колонну пускают по рытвинам и ухабам. А на другой половине трассы одна из двух полос, с уложенным свежим асфальтовым покрытием, едва ли не на полметра возвышается на второй полосой, по которой машины скребутся, будто по ходам сообщения.

Впечатление, что в порыве к светлому будущему «Лидер стройки», как модно обзывает дорожного мастера надпись на спецовке, решил вывести горизонтальную поверхность на дороге. Чей-то наивный вопрос «а дальше-то как?» остановил порыв перед уходящей вниз к мосту лентой трассы. «Горизонталь» с укатанным свежим асфальтом остановили, и временным трамплином соединили со старой дорогой.

Унылую палитру стройки лучиком надежды осветила надпись на борту легкового автомобиля «Ростехнадзор». А значит, есть шанс, что профессионально и по высшей мерке будет дана оценка качества выполненных работ.

После Мокшана, в районе Рамзая и на подступах к Пензе уже почти нет дорожных знаков о ремонте, да и самих ваятелей трассы не видно. Только не спешите, друзья, резвиться на дороге. На широченной, подобно взлетной полосе, трассе, раз за разом, биение в руль от едва заметных неровностей, стыков заставляет сбросить скорость.

В лучшем случае, опять «тройка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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