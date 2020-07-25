2020-07-25T08:06:18+03:00
Общество

Благодарность за ответственное отношение к службе

24 июля в следственном управлении СК РФ по Пензенской области прошли торжественные мероприятия в честь Дня сотрудника органов следствия РФ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Руководитель следственного управления Матушкин Д.М. поздравил с профессиональным праздником сотрудников управления, ветеранов следствия и кадетов, выразил благодарность за ответственное отношение к службе.

В текущем году следователями управления рассмотрено почти 4100 сообщений о преступлениях, расследовано более 680 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены лица, совершившие ряд умышленных убийств, вызвавших общественный резонанс в области. Пресечена преступная деятельность педофилов, растлевавших детей. Всего окончено производством почти 80 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних.

Не прекращается борьба с коррупционными преступлениями. Привлечен к уголовной ответственности бывший начальник Управления госслужбы и кадров Правительства Пензенской области за хищение более 33 миллионов рублей, предназначенных для реализации целевых программ, а также бывший начальник автохозяйства подведомственного учреждения регионального МВД за халатное отношение к службе, повлекшее причинение ущерба на сумму более 23 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

На торжественном мероприятии состоялось награждение ряда сотрудников. Прозвучало видеопоздравление от кадетов следственного управления - учащихся 7 класса имени героя России М.В. Плотниковой МОУ СОШ №8 города Каменки, а также участников кружка «Юный следователь» - студентов юридического колледжа при ПГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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