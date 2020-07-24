Коронавирус в Мордовии, последние новости на 24 июля 2020 года: в числе новых пациентов – двое младенцев

В Мордовии за последние сутки подтвердились 34 случая заболевания, 11 из которых – в Саранске.

Среди новых больных 19 человек старше 60-ти (самой пожилой из них 87 лет), а также двое детей меньше года.

Всего в республике за период пандемии выявлен 4 261 случай COVID-19. Полностью выздоровели 3 173 человека, 41 - за последние сутки. Скончались 32

По данным на 23 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 778 человек находятся на стационарном лечении. 877 человек - под наблюдением дома.