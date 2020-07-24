2020-07-24T11:53:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 24 июля: в Заречном подтвердились еще 20 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 24 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера оперативный штаб сообщил о смерти еще одной пациентки, 1957 года рождения. Также были выписаны 19 человек.

За сутки в Пензенской области подтвердились еще 44 случая заболевания. Из них 16 – в Пензе, 20 – в Заречном, остальные в районах. Среди новых пациентов двое подростков, 12 и 16 лет.

Находятся под наблюдением 3354 человека, сняты с него - 24739.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

КСТАТИ

Пензенская область вышла на второе место в округе по заготовке антиковидной плазмы. По словам главного врача Центра крови Татьяны Крыловой, с июня по настоящее время в учреждении заготовлено 28,42 л или 122 дозы плазмы, которую сдали пациенты, уже переболевшие коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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