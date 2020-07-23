Иван Белозерцев пообещал помочь с ремонтом Земетчинской спортшколы

Директор земетчинской детско-юношеской спортивной школы Виталий Синев попросил главу региона посодействовать ремонту учреждения. Здание, в котором должны заниматься ребята, было построено еще в 1964 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. В настоящее время дети тренируются в других помещениях.

Виталий Синев отметил, что на базе ДЮСШ планируется открыть отделение единоборств – и уже даже есть тренер, выразивший желание работать.

Иван Белозерцев поддержал инициативу директора школы и в тот же день лично посетил объект и оценил фронт работ, а после пообещал помочь с ремонтом – не в этом году, так в следующем.

В этот же день глава Пензенской области рассмотрел и другие обращения жителей Земетчинского района.

От лица жителей села Раево выступил Александр Суравцов, попросивший отремонтировать дорогу между их населенным пунктом и селом Долгово. Проектно-сметная документация на объект имеется. Планируется сделать ремонт участка в три километра.

- В этом году работы должны быть завершены на 50 процентах дороги, - поставил задачу глава региона и уточнил, что для последующего поддержания транспортного объекта в надлежащем состоянии необходимо установить весовой контроль.

Жительница Земетчино Любовь Костик попросила посодействовать строительству пешеходной дорожки на улице Ленина.

- Разрабатывайте проектно-сметную документацию, тогда будет понимание, какая сумма нужна на тротуары, - конкретизировал Иван Александрович. Губернатор поручил главе администрации района заняться решением вопроса, пообщаться с людьми, выяснить, какие пешеходные участки вышеназванной улицы жители хотели бы в первую очередь видеть модернизированными, учесть пожелания граждан.

Татьяна Пимукова из села Вяземка сообщила об отсутствии стационарного электрического освещения на повороте. В ПАО «МРСК Волги» направлены необходимые документы для заключения договора на предоставление световых опор в пользование. В сентябре-октябре фонарь на проблемном участке будет установлен.

В рамках государственной программы Пензенской области по улучшению уличного освещения в поселениях «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2021 году в Вяземке появится еще 10 уличных светильников.

О необходимости оснащения стоматологическим оборудованием новой врачебной амбулатории в селе Пашково сообщила Валентина Красноперова. Объект по оказанию медицинской помощи возведен в рамках нацпроекта здравоохранения в 2020 году. В Пашково проживает 1225 человек, также в зону обслуживания входит с. Юрсово с численностью населения - 127 человек.

Иван Белозерцев поручил проработать варианты устранения проблемы, нацелил должностных лиц на положительное решение вопроса в интересах граждан.