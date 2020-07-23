Коронавирус в Мордовии, новости на 23 июля: 801 человек проходит лечение в стационаре

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания, 18 из которых – в Саранске. Среди новых больных старше 60 лет – восемь человек (самому пожилому из них 84 года). Моложе 30 лет – три человека (самому младшему 6 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 227 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 132 человека, 45 - за последние сутки. Скончались 32.

По данным на 22 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 801 человек находится на стационарном лечении. 874 человека - под наблюдением дома.