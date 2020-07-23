2020-07-23T14:04:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 23 июля: среди новых пациентов – пятеро детей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 23 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 45 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – пятеро детей возрастом от четырех месяцев до восьми лет.

География:

Пенза – 18; Лопатинский район – 16; Шемышейский район – 4; Малосердобинский район – 1; Сердобский район – 1; Лунинский район – 1; Пензенский район – 1; Мокшанский район – 1; Иссинский район – 1; Бессоновский район – 1.

Находятся под наблюдением 3453 человек, сняты с наблюдения – 24548.

Вчера была зарегистрирована смерть пациентки 1952 года рождения. Причиной стал коронавирус, осложненный пневмонией.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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