Три имени на памятной заводской стеле

Май-июнь 1945 года. Радостная, волнующая подготовка к параду Победы. 24 мая маршалам Г.К. Жукову, И.С. Коневу, Р. Я. Малиновскому, К.К. Рокоссовскому и Ф.И. Толбухину вручаются ордена «Победа». Назначенному И. Сталиным принимать парад Жукову 12 июня М.И. Калинин вручил третью «Золотую Звезду».

И вот он парад 24 июня. Сводные полки фронтов на Красной площади. И, наверное, самые трепетные мгновения. Внезапно смолкнувший оркестр. И под барабанную дробь выход особой роты с двумя сотнями вражеских знамен, полотнища которых волочатся по мокрой брусчатке. С глухим стуком на деревянные помосты у подножия Мавзолея летит гордость третьего рейха.

Взрыв аплодисментов. И слезы. А зарядивший дождь, свисающие с касок капли, будто оплакивали миллионы солдат, не доживших до этих победных минут. Среди них и более сотни, сложивших головы на фронте и от ран в госпиталях работников фабрики, ныне ОАО «Маяк».

Корреспонденты «Комсомольской правды» продолжили поиски в архивах весточек о погибших маяковцах Демине И. К., Демине П. А., Демине Ф. К.

Как и прежде, невольно взгляд останавливался на подвигах и других уроженцев Пензенской области, однофамильцев наших героев. Красноармеец Павел Федорович Демин, 1914 года рождения, был призван Сердобским РВК. Воевал под Сталинградом в составе 440 стрелкового полка 64 стрелковой дивизии Донского фронта. Только в одном бою 8 декабря 1942 года стрелок 7-ой роты 3-го батальона из своей винтовки уничтожил 6 фашистских солдат, и был награжден медалью «За отвагу».

Вскоре удалось отыскать Петра Аверьяновича Демина, 1895 года рождения, чьи инициалы полностью совпадали. Рядовой служил ездовым в 394 стрелковой дивизии на 3 Украинском фронте. Довелось Петру Аверьяновичу повоевать в Гражданскую войну в 1919-20 годах. В Отечественную войну был ранен. Во время боев за Днестровский плацдарм под беспрерывным артиллерийским огнем, по грязи и воде, умело ориентируясь, бесперебойно доставлял продукты. Бережно относился к лошадям, сохранял вверенное имущество. Награжден медалью «За боевые заслуги». А призван был этот солдат на фронт Куйбышевским РВК г. Ташкента.

Выписка из наградного листа

Отыскался и еще один полный тезка капитан Демин Петр Андреевич, 1923 года рождения, командир отдельного истребительного противотанкового дивизиона 60 стрелковой дивизии, 65 армии. Один лишь эпизод из его фронтовой биографии. В боях при форсировании Вислы батарея Демина проявила мужество и героизм. А командир был награжден орденом Красного знамени.

Выписка из наградного листа

Среди других наград героя орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной звезды, медаль «За отвагу».

И снова земляки, героически сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной.

Соседским РВК, Пензенской области был призван старший сержант Яков Михайлович Демин, 1911 года рождения, уроженец деревни Удалая Соседского района, Грошевского сесльсовета. Служил Яков в 274 отдельном истребительном противотанковом артдивизионе в сформированной в области 354-ой стрелковой дивизии.

И как служил. Медаль «За отвагу» и орден Славы III степени.

Выписка из наградного листа

Завершился очередной день поиска в архивах маяковцев, не вернувшихся с войны, еще одной находкой. Демин Иван Константинович, 1919 года рождения, гвардии старшина отдельного истребительного противотанкового дивизиона 9-ой гвардейской стрелковой дивизии. Призван Иван был Беднодемьяновским РВК Пензенской области в октябре 1939 года.

Полной уверенности, что удалось отыскать тех самых маяковцев, чьи имена увековечены на памятной заводской стеле, нет. Как не исключено, что среди работников фабрики в довоенные годы были не только уроженцы Пензенской области. Важно, что коллектив предприятия хранит память о заводчанах.

Как и о всех погибших в той страшной войне.