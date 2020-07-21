2020-07-21T12:13:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 21 июля: регион постепенно выходит из режима повышенной готовности

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 21 июля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом. Почти половина случаев (18) выявлена в Заречном, еще пять – в Пензе, остальные в районах. Среди новых пациентов трое несовершеннолетних.

Вчера также стало известно о смерти пациентки 1934 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

Накануне губернатор Иван Белозерцев во время совещания заявил, что ситуация в регионе стабилизируется.

- Количество тех, кто выздоравливает, растет. Это радует. Количество заболевших стабилизировалось. Система здравоохранения сегодня справляется с оказанием помощи больным, заразившимся коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. «В этой связи мы приступили к очередному смягчению ограничений, постепенно выходим из режима повышенной готовности. Коронавирус отступает, но расслабляться ещё рано, может быть и вторая волна, - нацелил Иван Белозерцев.

Вместе с тем, по его словам, жители субъекта нуждаются в моральной поддержке.

- Я вижу, что жители области устали от переживаний за своих детей и внуков, за пожилых родителей. Сейчас нужны положительные эмоции, - констатировал губернатор. - Лето, солнышко, хорошая погода. Нужно организовать для земляков праздники души. Чтобы человек улыбнулся. Поэтому я поручаю министру культуры, главам муниципальных образований организовать в Пензенской области акцию «Лето в городе». Организовать праздники сёл, городов с участием артистов разного жанра, конкурсами, интерактивом. С соблюдением мер санитарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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